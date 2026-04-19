RDVDUPARC • Permanence Paysage · Roquevaire Mairie Roquevaire

Roquevaire

#RDVDUPARC • Permanence Paysage · Roquevaire

Mercredi 2 septembre 2026.

13h30 17h30. Mairie Avenue des Alliés Roquevaire Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-09-02

Besoin d’un conseil sur un projet de conception, de rénovation, d’entretien ou d’aménagement extérieur ?

Si vous êtes un habitant bucco-rhodanien du territoire du Parc de la Sainte-Baume, rencontrez gratuitement des paysagistes du CAUE des Bouches-du-Rhône. Les habitants des cinq communes du Parc du département et des deux communes associées peuvent être conseillés gratuitement sur la façon de concevoir, aménager et entretenir leurs espaces extérieurs de manière esthétique et durable, tout en favorisant la biodiversité. Six dates leur sont proposées en 2026.



D’une durée de 30 à 45min, les permanences sont assurées par des paysagistes professionnels. .

Mairie Avenue des Alliés Roquevaire 13360 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 96 11 01 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Need advice on a design, renovation, maintenance or landscaping project?

L’événement #RDVDUPARC • Permanence Paysage · Roquevaire Roquevaire a été mis à jour le 2026-04-15 par Parc naturel régional de la Sainte-Baume