RE-BRANCHE TOI ! Concert hommage Route des Bries Appoigny

Informations pratiques

Appoigny

RE-BRANCHE TOI ! Concert hommage

Route des Bries Espace Culturel Appoigny Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-27 15:00:00

fin : 2027-06-27 17:30:00

Date(s) :

2027-06-27

ART MUSIC présente le concert, en hommage à Michel Berger et France Gall, » RE-BRANCHE TOI ! « . Dans une ambiance conviviale, chanteuses, chanteurs, danseuses et musiciens vous replongent dans l’énergie et l’émotion des tubes du couple Michel Berger / France Gall. Tout est réuni pour passer un bon moment de plaisir nostalgique et festif. .

Route des Bries Espace Culturel Appoigny 89380 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : RE-BRANCHE TOI ! Concert hommage

L’événement RE-BRANCHE TOI ! Concert hommage Appoigny a été mis à jour le 2026-09-04 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)