RE-BRANCHE TOI ! Concert hommage Route des Bries Appoigny
dimanche 27 juin 2027 · Route des Bries · Appoigny
Informations pratiques
Appoigny
RE-BRANCHE TOI ! Concert hommage
Route des Bries Espace Culturel Appoigny Yonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-27 15:00:00
fin : 2027-06-27 17:30:00
Date(s) :
2027-06-27
ART MUSIC présente le concert, en hommage à Michel Berger et France Gall, » RE-BRANCHE TOI ! « . Dans une ambiance conviviale, chanteuses, chanteurs, danseuses et musiciens vous replongent dans l’énergie et l’émotion des tubes du couple Michel Berger / France Gall. Tout est réuni pour passer un bon moment de plaisir nostalgique et festif. .
Route des Bries Espace Culturel Appoigny 89380 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : RE-BRANCHE TOI ! Concert hommage
L’événement RE-BRANCHE TOI ! Concert hommage Appoigny a été mis à jour le 2026-09-04 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Appoigny (Yonne)
- Conférence « Mystérieuse pierre Saint-Martin », Bibliothèque municipale, Appoigny 18 septembre 2026
- Visites guidées de la collégiale, Église Saint-Pierre, Appoigny 19 septembre 2026