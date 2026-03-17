Re-création déco d’un soir d’été Bibliothèque Mespaul

Re-création déco d’un soir d’été

Bibliothèque 55 rue de la mairie Mespaul Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 10:00:00

fin : 2026-06-17 11:00:00

Date(s) :

2026-06-17

La médiathèque vous propose un atelier de création de décorations pour les soirées d’été, à partir d’objets de récup (bocaux, coquillages, papiers, tissus, … ).

Ouvert à tous à partir de 5 ans. Sur inscription. .

Bibliothèque 55 rue de la mairie Mespaul 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 61 59 79

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English : Re-création déco d’un soir d’été

L’événement Re-création déco d’un soir d’été Mespaul a été mis à jour le 2026-03-17 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX