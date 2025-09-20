«Re-créer, archéologues & verriers» Musée du Verre d’Argonne Les Islettes

«Re-créer, archéologues & verriers» Musée du Verre d’Argonne Les Islettes samedi 20 septembre 2025.

«Re-créer, archéologues & verriers» 20 et 21 septembre Musée du Verre d’Argonne Meuse

Entrée : 5 €. Gratuit pour les adhérents et les moins de 16 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

En compagnie d’archéologues et de verriers, perçons les secrets de fabrication des objets en verre des siècles passés et découvrons les techniques utilisées par les artisans qui les ont créés. Les fouilles d’ateliers mis au jour livrent objets, déchets de fabrication, fours, outils… autant d’indices qui soulèvent de nombreuses questions.

Des verriers passionnés contribuent à y répondre : re-créer, c’est le défi de l’archéologie expérimentale.

L’exposition vous entraîne dans ces expérimentations, soigneusement documentées et mises en valeur, notamment à travers des vidéos originales projetées sur un écran peu commun : une 3D sans lunettes.

Et sans oublier, bien sûr, le riche patrimoine verrier de l’Argonne…

Musée du Verre d’Argonne 64 Rue Jules Bancelin, 55120 Les Islettes Les Islettes 55120 Meuse Grand Est 06 52 96 21 66 https://verre-argonne.org/circuit-vitrail-en-argonne/ Les verreries en Argonne, c’est une histoire de plus de 18 siècles et de productions variées : gobeleterie, vitres, bocaux, millions de bouteilles et flacons, cloches maraîchères… Et de belles réussites : mise au point de la bouteille champenoise, diffusion des productions jusqu’en Amérique au XVIIIᵉ siècle, ou encore le bocal L’Idéale au XXᵉ siècle.

Ce lieu d’exposition, créé en 2009, n’aurait pas vu le jour sans la curiosité, la constance et l’érudition de François Jannin, archéologue et historien argonnais, autodidacte et passionné. Il souhaitait partager largement ses découvertes, ses travaux, et qu’une structure locale y soit consacrée. La municipalité des Islettes l’a permis, grâce à la mise à disposition et à la rénovation des locaux de l’ancienne mairie.

Les expositions sont conçues et réalisées par les Amis du Verre d’Argonne, avec le soutien de spécialistes et d’experts venus d’horizons multiples, ainsi que d’un comité scientifique. Les bénévoles assurent votre accueil et le commentaire de l’exposition. Celle-ci est renouvelée en profondeur chaque année pour éclairer différentes facettes de cette histoire, faire découvrir les hommes, les techniques et les productions. Les thématiques annuelles enrichissent le contenu et mettent en valeur les découvertes nouvelles.

Les animations verrières estivales permettent de rencontrer les artistes et artisans d’art, héritiers des savoir-faire ancestraux. Stationnement libre devant l’exposition – Place handicapés près de l’entrée – Grand parking à proximité

Avec les archéologues et les verriers, perçons les secrets de fabrication des objets en verre des siècles passés et découvrons les techniques utilisées par les artisans qui les ont créés. Les mis au …

© Amis du verre d’argonne