(RE) DECOUVREZ LE CLOWN AVEC STEPHANIE FAVRE (L’improviste) Brive-la-Gaillarde

(RE) DECOUVREZ LE CLOWN AVEC STEPHANIE FAVRE (L’improviste)

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Envie de lâcher prise, de rire, de créer sans pression ?

Cet été, je t’invite à une journée immersive d’improvisation théâtrale où tu vas

booster ta spontanéité t’amuser avec les autres

oser prendre la parole

créer des personnages et des histoires farfelues

Aucune expérience nécessaire, viens comme tu es, avec ton envie de t’exprimer !

Deux dates au choix

Lundi 28 juillet 10h à 17h

Dimanche 17 août 10h à 17h

Pause déjeuner d’1h (pique-nique convivial)

Tarif 45 € la journée

Places limitées réservation indispensable 06.67.27.89.66

Ambiance bienveillante garantie !

Que tu sois curieux·se, débutant·e ou amateur·rice, tu trouveras ta place. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

