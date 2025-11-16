(RE) DECOUVREZ LE CLOWN AVEC STEPHANIE FAVRE (L’improviste) Brive-la-Gaillarde
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze
Envie de lâcher prise, de rire, de créer sans pression ?
Cet été, je t’invite à une journée immersive d’improvisation théâtrale où tu vas
booster ta spontanéité t’amuser avec les autres
oser prendre la parole
créer des personnages et des histoires farfelues
Aucune expérience nécessaire, viens comme tu es, avec ton envie de t’exprimer !
Deux dates au choix
Lundi 28 juillet 10h à 17h
Dimanche 17 août 10h à 17h
Pause déjeuner d’1h (pique-nique convivial)
Tarif 45 € la journée
Places limitées réservation indispensable 06.67.27.89.66
Ambiance bienveillante garantie !
Que tu sois curieux·se, débutant·e ou amateur·rice, tu trouveras ta place. .
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68
