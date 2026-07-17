Re-découvrir le musée du papier peint, Musée du papier peint, Rixheim

Informations pratiques

Re-découvrir le musée du papier peint 19 et 20 septembre Musée du papier peint Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fermé depuis octobre 2023, le Musée du Papier peint a réouvert ses portes en juillet 2026. Venez redécouvrir l’histoire des techniques de fabrication dans la salle des machines et ce qu’est un panoramique imprimé, à la planche. Vous pourrez admirer quelques-unes de ces créations qui ont fait la célébrité de la Manufacture Zuber de Rixheim.

Au premier étage, une nouvelle présentation a pris place « Une collection, trois points de vue ». Vous allez ainsi savoir ce qui s’est passé pendant la fermeture dans la section consacrée au chantier des collections, puis suivre le fil chronologique de l’histoire du papier peint et faire des incursions dans des pièces où une seule couleur domine. Laissez-vous surprendre par l’intemporalité de certains motifs et la beauté de nos collections !

Musée du papier peint 28 Rue Zuber, 68170 Rixheim, France Rixheim 68170 Haut-Rhin Grand Est 0389642456 https://www.museepapierpeint.org Le bâtiment, construit par l’architecte de l’ordre Jean Gaspard Bagnato à partir de 1735, est composé d’un corps central de trois niveaux sous combles et de deux ailes de communs. Il présente un style classique assez austère, seulement agrémenté de mascarons sculptés en haut des fenêtres de la façade sur jardin. Au rez-de-chaussée du corps de logis, les dallages et les boiseries rocaille sont d’origine.

La Révolution française entraîne le départ des chevaliers teutoniques. L’édifice est racheté en 1797 par une manufacture de papiers peints qui prend en 1802 la raison sociale « Jean Zuber et Cie ».

A la fin du XIXe siècle, un parc à l’anglaise remplace le jardin à la française qui prolongeait l’ancienne commanderie. Les créateurs de la manufacture de papiers peints Zuber s’inspiraient de cet environnement floral. Des fabriques complètent le parc, ainsi qu’une serre chauffée datant des années 1820, probablement la plus ancienne de la région. Autoroute A35 en direction de Bâle, en venant de Mulhouse ou Strasbourg – sortie 33 : Rixheim. Suivre le fléchage « Centre Ville » puis « Musée du Papier Peint » et « Hôtel de ville » Ligne de bus 18 depuis la gare de Mulhouse, arrêt Commanderie

Visite libre – Entrée gratuite

CV©MuseeduPapierPeint-Rixheim