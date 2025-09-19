[RE] Faire avec CAUE 37 Tours

[RE] Faire avec 19 – 21 septembre CAUE 37 Indre-et-Loire

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T00:00:00 – 2025-09-19T23:59:00

Fin : 2025-09-21T00:00:00 – 2025-09-21T23:59:00

(RE)FAIRE AVEC : Le concours photo qui révèle la seconde vie des matériaux

Le concours photo (RE)FAIRE AVEC célèbre la créativité et l’ingéniosité au service de la transition écologique.

Profitez de vos visites lors des Journées Européennes du Patrimoine pour mettre en lumière des exemples de réutilisation et de réemploi de matériaux dans espaces patrimoniaux : architecture, urbanisme, paysage !

Capturez-les à travers votre objectif et partagez ces réalisations !

Les meilleures photos seront récompensées et exposées en région Centre-Val de Loire !

Vous avez jusqu’au 25 octobre 2025 pour participer en soumettant 3 clichés maximum : www.refaireavec.fr

Ce concours est organisé par l’Union régionale des CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) Centre-Val de Loire, en partenariat avec l’ADEME, la DRAC Centre-Val de Loire, la DREAL Centre-Val de Loire et Envirobat Centre.

CAUE 37 34 place de la Préfecture 37000 Tours Tours 37000 Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 31 13 40 http://www.caue37.fr [{« link »: « https://www.refaireavec.fr/ »}]

Concours photo – Réemploi et Réutilisation dans l’aménagement, l’architecture, le paysage et le design concours photographie

@ François Terrien et l’URCAUE Centre-Val de Loire