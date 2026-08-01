Re-Fête d’Aire sur l’Adour Saint-Agnet
samedi 29 août 2026 · Saint-Agnet
Informations pratiques
Saint-Agnet
Re-Fête d’Aire sur l’Adour
Saint-Agnet Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
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Cet été, les conditions exceptionnelles nous ont privés de nos Fêtes Patronales. Une décision préfectorale difficile, mais indispensable pour la sécurité de tous.
Alors parce qu’ici, à Aire, les fêtes sont bien plus qu’un rendez-vous… elles sont une tradition, un état d’esprit, des souvenirs…
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le Comité des Fêtes et la Ville d’Aire sur l’Adour vous préparent une journée exceptionnelle et pleine de surprises !
De quoi retrouver toute l’ambiance festive de notre ville et célébrer, ensemble, ce qui nous rassemble.
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Saint-Agnet 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 70
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English : Re-Fête d’Aire sur l’Adour
L’événement Re-Fête d’Aire sur l’Adour Saint-Agnet a été mis à jour le 2026-08-11 par Tourisme Aire Eugénie
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