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Re-Fête d’Aire sur l’Adour Saint-Agnet

samedi 29 août 2026 · Saint-Agnet

Re-Fête d’Aire sur l’Adour Saint-Agnet

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Ville
40800 Saint-Agnet
Département
Landes
Tarif

Saint-Agnet

Re-Fête d’Aire sur l’Adour

Saint-Agnet Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

… ‘ ́ !

Cet été, les conditions exceptionnelles nous ont privés de nos Fêtes Patronales. Une décision préfectorale difficile, mais indispensable pour la sécurité de tous.

 Alors parce qu’ici, à Aire, les fêtes sont bien plus qu’un rendez-vous… elles sont une tradition, un état d’esprit, des souvenirs…

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le Comité des Fêtes et la Ville d’Aire sur l’Adour vous préparent une journée exceptionnelle et pleine de surprises !

 De quoi retrouver toute l’ambiance festive de notre ville et célébrer, ensemble, ce qui nous rassemble.

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́ !   .

Saint-Agnet 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 70 

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English : Re-Fête d’Aire sur l’Adour

L’événement Re-Fête d’Aire sur l’Adour Saint-Agnet a été mis à jour le 2026-08-11 par Tourisme Aire Eugénie

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