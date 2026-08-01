Informations pratiques

Saint-Agnet

Re-Fête d’Aire sur l’Adour

Saint-Agnet Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

… ‘ ́ !

Cet été, les conditions exceptionnelles nous ont privés de nos Fêtes Patronales. Une décision préfectorale difficile, mais indispensable pour la sécurité de tous.

Alors parce qu’ici, à Aire, les fêtes sont bien plus qu’un rendez-vous… elles sont une tradition, un état d’esprit, des souvenirs…

– – ̂ !

̂

le Comité des Fêtes et la Ville d’Aire sur l’Adour vous préparent une journée exceptionnelle et pleine de surprises !

De quoi retrouver toute l’ambiance festive de notre ville et célébrer, ensemble, ce qui nous rassemble.

́ ́ ̀ …

́ ! .

Saint-Agnet 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Re-Fête d’Aire sur l’Adour

L’événement Re-Fête d’Aire sur l’Adour Saint-Agnet a été mis à jour le 2026-08-11 par Tourisme Aire Eugénie