Re-fêtes de village repas paëlla et soirée animée. Saint-Jean-Pied-de-Port

Re-fêtes de village repas paëlla et soirée animée.

Marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

2025-10-24

Repas paëlla (+ dessert et boisson) sur place ou à emporter par Grégory Cordola, vice champion du monde de paëlla 2025. Soirée animée par à 21h, Dizkobolo, 23h, Mirari et minuit DJ Doli. .

Marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine garazikogazteria64@gmail.com

