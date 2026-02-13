Re/Imaginations, HEM DUFOUR, Genève

Re/Imaginations Lundi 16 février, 12h00 HEM DUFOUR

Entrée libre, buvette, sandwichs

Musique de chambre Concert concocté par notre professeur de saxophone Joshua Hyde

A l’heure de la pause déjeuner, les « midis du lundi » de la HEM réunissent professeur-e-s et étudiant-e-s dans une programmation de musique de chambre riche et diversifiée. Une bulle d’air musicale offerte au milieu d’une journée de travail.

Par le filtre de cet ensemble homogène, les 9 étudiant-e-s de la classe de saxophone de la HEM re-imaginent des pièces pour piano et d’autres effectifs. Ces œuvres transformées par ce meta-instrument puissant et coloré retrouvent une nouvelle vie.

