Ré-imaginer le vitrail dans mon atelier près d’Évian et de Thonon, Atelier Gurnel Vitrail Champanges, Champanges

Informations pratiques

Ré-imaginer le vitrail dans mon atelier près d’Évian et de Thonon 19 et 20 septembre Atelier Gurnel Vitrail Champanges Haute-Savoie

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Je suis heureuse d’ouvrir les portes de mon atelier de vitrail à Champanges, dans mon village d’enfance.

Dans la thématique proposée « raviver, résister, ré-imaginer », je vous propose de poser un oeil nouveau sur le vitrail : un artisanat passionnant qui, bien qu’ancestral, se réinvente et se modèle aux goûts et aux idées des créateurs verriers.

Pour cette visite de l’atelier, venez découvrir mon univers et mon espace créatif où je travaille le vitrail en 2026 !

Atelier Gurnel Vitrail Champanges 15 A Route des peupliers 74500 CHAMPANGES Champanges 74500 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0686527382 https://www.instagram.com/aurelie_gurnel_vitrail?igsh=cmJybHE4bHU1YzBo Atelier de vitrail à 15 minutes en voiture de Thonon ou Évian, à l’entrée du plateau du Gavot, parking gratuit. Arrêt de Bus « Champanges – Darbon » sur la ligne 12 Thonon-les-bains/Châtel.

Je suis heureuse d’ouvrir les portes de mon atelier de vitrail à Champanges, dans mon village d’enfance.

EscaliersAurélieGurnelVitrail©LisaCochonneau