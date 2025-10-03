Ré-inventons notre bibli de folie 2025 Médiathèque Bras Fusil Saint-Benoît

Ré-inventons notre bibli de folie 2025 Vendredi 3 octobre, 10h00 Médiathèque Bras Fusil La Réunion

Réservé à un public scolaire

Début : 2025-10-03T08:00:00 – 2025-10-03T09:00:00

Fin : 2025-10-03T08:00:00 – 2025-10-03T09:00:00

Création de slogans publicitaires

– Petites annonces imaginaires à afficher à la bibliothèque

– Message à caractère informatif et un peu fous à destination des usagers

– Présentations ludiques d’ouvrages : bingo de livres

Médiathèque Bras Fusil 4 rue Le Corbusier Bras Fusil 97470 Saint-Benoît Saint-Benoît 97470 Le Monteil La Réunion La Réunion 0262508833

