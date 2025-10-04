« Ré-inventons notre bibli de folie » Médiathèque François Mitterrand 97400 Saint-Denis
12 places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T13:00:00 – 2025-10-04T15:30:00
Fin : 2025-10-04T13:00:00 – 2025-10-04T15:30:00
« Ré-inventons notre bibli de folie » à la Médiathèque François Mitterrand : le samedi 04 octobre à partir de 15h00 avec Mélissa Cadarsi
Création de slogans publicitaires
Petites annonces imaginaires à afficher à la bibliothèque
Message à caractère informatif et un peu fous à destination des usagers
Présentations ludiques d’ouvrages : bingo de livres
Ecriture collective d’une lettre « À toi qui n’est jamais venu à la bibliothèque… » sous forme d’une liste.
Création d’une affiche « Tout ce qu’on a le droit (et l’obligation) de faire la bibliothèque » à conserver à la bibliothèque
Tout au long de l’atelier, l’animatrice Mélissa Cadarsi jouera son rôle de facilitatrice afin de guider les participants vers la réalisation d’une oeuvre personnelle ou familiale et les invitera à partager leurs ressentis.
Médiathèque François Mitterrand 97400 1 rue de l’Europe, 97400 SAINT DENIS Saint-Denis 97488 La Trinité La Réunion La Réunion +0262942888 https://lecturepublique.cinor.org/iguana/www.main.cls?surl=saint-denis [{« type »: « phone », « value »: « 0262 94 28 88 »}]
Biblis en folie 2025
Mélissa Cadarsi