( Re) Mise en forme Saint-Doulchard dimanche 27 juillet 2025.

1277 Route de Varye Saint-Doulchard Cher

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-07-27

fin : 2025-09-28

2025-07-27

Envie de bouger, de respirer et de vous détendre ? Cet été, retrouvez nos partenaires l’Association de Gymnastique Volontaire, l’association ABACIE et MYCLUB pour une nouvelle saison d’activités de bien-être en plein air.

Chaque dimanche matin, laissez-vous tenter par une séance de Pilates, Tai Chi Chuan, yoga, gym douce et bien d’autres disciplines, accessibles à tous. Les cours ont lieu dans le parc du domaine de 10h00 à 11h00. En cas de pluie, ces derniers seront annulés.

Tenue souple conseillée, tapis de sol obligatoire et bouteille d’eau recommandée .

+33 2 48 23 59 86

English :

Want to move, breathe and relax? This summer, join our partners the Association de Gymnastique Volontaire, the ABACIE association and MYCLUB for a new season of outdoor wellness activities.

German :

Haben Sie Lust, sich zu bewegen, zu atmen und sich zu entspannen? Treffen Sie sich diesen Sommer mit unseren Partnern, der Association de Gymnastique Volontaire, dem Verein ABACIE und MYCLUB, zu einer neuen Saison von Wellness-Aktivitäten im Freien.

Italiano :

Volete muovervi, respirare e rilassarvi? Quest’estate, unitevi ai nostri partner l’Associazione Ginnastica Volontaria, ABACIE e MYCLUB per una nuova stagione di attività di benessere all’aperto.

Espanol :

¿Quiere moverse, respirar y relajarse? Este verano, únase a nuestros socios -la Asociación de Gimnasia Voluntaria, ABACIE y MYCLUB- en una nueva temporada de actividades de bienestar al aire libre.

