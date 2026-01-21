Ré-ouverture après travaux: Nouvelles oeuvres la Gaelerie Merléac 24 janvier – 22 février entrée libre, possibilité d’acheter les œuvres, visite en semaine également possible sur rendez-vous téléphonique

La Gaelerie a fait peau neuve pour mieux vous accueillir!

Après plusieurss mois de travaux, l’improbable galerie intimiste de Merléac va ré-ouvrir au public. Le lieu accueille les oeuvres de Gaël Rouxeville, l’artiste de la Courbe Vivante.

Né en Bretagne en 1970, Gaël Rouxeville est un artiste visuel transdisciplinaire, qui pratique sculpture, dessin, peinture, photo, poésie… Il est issu du design industriel et de l’artisanat du bois, et a adopté une démarche éco-responsable. `

Depuis 30 ans, principalement à travers ses sculptures en bois et en bronze, il explore sans relâche les possibilités expressives de la courbe vivante.

Gaël Rouxeville aborde des thèmes familiers, les animaux, la danse, l’énergie du mouvement, semblant donner vie à la matière…. Tentant de garder la force d’une esquisse, il simplifie les formes pour condenser leur expressivité poétique. Ce travail paradoxalement raffiné donne naissance à un monde entre rêve et réalité, aux frontières de l’abstraction.

Comme la lecture d’un poème zen, son oeuvre propose une expérience méditative intérieure, apaisante et hors du temps, et révèle, au final, un message universel d’une incroyable profondeur.

L’exposition est l’occasion de découvrir et acquérir ses dernières créations, mais également de partager un moment en toute simplicité avec l’artiste.

0628525243 contact@lagaelerie.fr http://www.lagaelerie.fr

la Gaelerie 25 Saint Léon, 22460 Merléac Merléac 22460 Côtes-d’Armor



