Ré-ouverture de la Cité des Paysages Saxon-Sion

Ré-ouverture de la Cité des Paysages

13 RUE NOTRE DAME Saxon-Sion Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 14:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Les 28 et 29 mars prochains, la Cité des paysages rouvre les portes de ses expositions pour la saison 2026 !

Les parcours d’expositions de la Cité des paysages ré ouvrent leurs portes le samedi 28 mars.

À cette occasion, nous vous invitons le dimanche après-midi, à plonger dans l’univers des archéologues et à redécouvrir l’histoire de la colline de Sion !

Visites libres des expositions, visites guidées de la colline, ateliers d’initiation, jeu de piste ou encore démonstrations vous immergerons dans le passé lors de cette demie-journée unique.

14h > 18h

Cité des paysages

Inscription nécessaire pour les visites guidéesTout public

13 RUE NOTRE DAME Saxon-Sion 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 25 17 53 citedespaysages@departement54.fr

English :

On March 28 and 29, the Cité des paysages reopens its exhibition doors for the 2026 season!

The Cité des paysages reopens its exhibition trails on Saturday, March 28.

On Sunday afternoon, we invite you to plunge into the world of archaeologists and rediscover the history of the hill of Sion!

Free tours of the exhibitions, guided tours of the hill, introductory workshops, treasure hunts and demonstrations will immerse you in the past during this unique half-day event.

2pm > 6pm

City of landscapes

Registration required for guided tours

