Ré-ouverture du Grand Jeu et concert du groupe IS4tet – Dignac, 17 mai 2025 16:30, Dignac.

Charente

Ré-ouverture du Grand Jeu et concert du groupe IS4tet Chemin du Bélier Dignac Charente

Début : 2025-05-17 16:30:00

fin : 2025-05-18

2025-05-17

2025-05-18

Le Grand Jeu ré-ouvre au public. Début de saison avec un concert de fin de résidence du groupe IS4tet. Il s’agit de 4 musiciens alliant la liberté du Jazz aux pulsations électroniques, dans une musique envoûtante et rythmée.

Chemin du Bélier

Dignac 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 02 42 50 adn@icilegrandjeu.fr

English :

Le Grand Jeu reopens to the public. The season kicks off with an end-of-residency concert by IS4tet. These 4 musicians combine the freedom of jazz with electronic beats to create a spellbinding, rhythmic sound.

German :

Das Grand Jeu öffnet wieder für die Öffentlichkeit. Die Saison beginnt mit einem Konzert zum Abschluss der Residenz der Gruppe IS4tet. Es handelt sich um vier Musiker, die die Freiheit des Jazz mit elektronischen Impulsen in einer betörenden und rhythmischen Musik verbinden.

Italiano :

Il Grand Jeu riapre al pubblico. La stagione si apre con un concerto di fine residenza dell’IS4tet. Questi 4 musicisti combinano la libertà del jazz con i ritmi elettronici per creare un suono incantato e ritmico.

Espanol :

Le Grand Jeu reabre sus puertas al público. La temporada comienza con un concierto de fin de residencia a cargo de IS4tet. Estos 4 músicos combinan la libertad del jazz con ritmos electrónicos para crear un sonido rítmico y hechizante.

L’événement Ré-ouverture du Grand Jeu et concert du groupe IS4tet Dignac a été mis à jour le 2025-05-07 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême