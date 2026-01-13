Ré-ouverture du Terrain d’aventure Terrain d’aventure Chantepie Samedi 14 mars, 15h00 Ille-et-Vilaine

Après la pause hivernale, le Terrain d’Aventure de Chantepie ouvre ses portes pour la saison printanière et estivale !

Venez nombreux et nombreuses pour :

* Créer de nouvelles cabanes

* Compléter celles qui sont déjà sur place

* Créer des objets en bois pour le jardin ou la maison

* Jouer, colorier, prendre un bol d’air, faire connaissance…

Avant l’utilisation des outils, le passage d’un permis sous la surveillance d’un adulte ou d’un enfant aguerri est obligatoire !

Les parents sont les bienvenus sur le terrain !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-14T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-14T17:30:00.000+01:00

terraindaventure@collectif-lesfolepis.org

Terrain d’aventure Rue du petit pré, chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine



