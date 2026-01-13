Ré-ouverture du Terrain d’aventure Terrain d’aventure Chantepie
Ré-ouverture du Terrain d’aventure Terrain d’aventure Chantepie Samedi 14 mars, 15h00 Ille-et-Vilaine
Après la pause hivernale, le Terrain d’Aventure de Chantepie ouvre ses portes pour la saison printanière et estivale !
Venez nombreux et nombreuses pour :
* Créer de nouvelles cabanes
* Compléter celles qui sont déjà sur place
* Créer des objets en bois pour le jardin ou la maison
* Jouer, colorier, prendre un bol d’air, faire connaissance…
Avant l’utilisation des outils, le passage d’un permis sous la surveillance d’un adulte ou d’un enfant aguerri est obligatoire !
Les parents sont les bienvenus sur le terrain !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-14T15:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-14T17:30:00.000+01:00
terraindaventure@collectif-lesfolepis.org
Terrain d’aventure Rue du petit pré, chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine