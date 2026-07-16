Re-Présentation – Exposition, Château d’Arbouville, Revercourt

Informations pratiques

Re-Présentation – Exposition 21 novembre – 27 décembre Château d’Arbouville Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-21T10:00:00+01:00 – 2026-11-21T18:30:00+01:00

Fin : 2026-12-27T10:00:00+01:00 – 2026-12-27T18:30:00+01:00

Exposition autour de la photographie vernaculaire des habitants du nord du Thymerais

Le travail réalisé en septembre et octobre 2026 donnera lieu à une première exposition imaginée et conçue par les participants.

C’est avec la découverte du fond de photographies sur plaques, prises au château d’Arbouville entre 1892 et 1900 et qui retrace à la fois l’histoire familiale de ses habitants et l’histoire de ce territoire que l’idée de “Re-présentation” est née.

Portée par l’association B.A et appuyée par l’artiste plasticienne Nadia M, “Re-presentation” souhaite inviter les habitants des communes avoisinantes à travailler collectivement sur la constitution d’une exposition photographique à partir de leurs photos de famille.

Une mise en commun d’instantanés de mémoires individuelles qui par petites touches redessinent l’histoire d’un territoire.

L’artiste accompagnera les habitants dans la collecte d’un ensemble de photographies quotidiennes, de famille, de voyage…

Cet accompagnement sera l’occasion de réfléchir sur ce qui est représenté par la photographie et sur la manière de la présenter, pour créer un dispositif collectif et participatif mettant en valeur les images et la démarche à la fois des photographes et des personnes co-créant ce dispositif.

Une initiative en partenariat avec l’arTsenal (centre d’art contemporain de Dreux ) et les communes rurales de la région de Brezolles dans le nord de l’Eure-et-Loir.

Château d’Arbouville Revercourt Revercourt 28270 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire https://www.instagram.com/chateau_arbouville/ B.A transforme le château familial d’Arbouville, bâtiment de la fin du XVIIème siècle, en un tiers-lieu de convergence entre mobilisation territorial, pratiques artistiques et lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

Exposition autour de la photographie vernaculaire des habitants du nord du Thymerais

©Emmanuel.Perrin