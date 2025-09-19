RE-SOURCES 4 Éveil et Liens Viels-Maisons

Bloquez vos dates le Festival Re-Sources 4 arrive !

Les 19 & 20 septembre 2025

La Bouloy 02540 Viels-Maisons

Préparez-vous à vivre deux jours inspirants et ressourçants, dédiés à la reconnexion à soi, aux autres et à la nature.

Au programme découvertes, partages et célébration du bien-être sous toutes ses formes.

Au programme

Vendredi 19 septembre (17h-22h)

19h Bal Paysan avec HK et sa troupe Une soirée musicale et dansante pour célébrer la vie, la joie et le lien social.

Billetterie sur place ou en ligne Hello Asso

Entrée libre et participative, montant solidaire conseillé 10 €

Samedi 20 septembre (10h-23h)

Un marché holistique avec plus de 90 exposants

Médecines alternatives

Accompagnement & coaching

Santé & hygiène de vie

Alimentation & nutrition

Bien-être & massages

Produits naturels et locaux

Conférences et ateliers tout au long de la journée.

Concerts (programme en cours de finalisation).

‍♀️ Séances découvertes gratuites pour expérimenter les pratiques bien-être.

️ Espace restauration avec places assises pour se retrouver et échanger.

Pourquoi venir ?

Que vous soyez praticien, passionné ou simplement curieux, ce festival est l’occasion idéale pour

– Découvrir des approches holistiques et des savoir-faire locaux.

– Échanger avec des experts et des passionnés.

– S’inspirer pour lancer ou approfondir votre projet bien-être.

– Se reconnecter à l’essentiel, dans un cadre naturel et bienveillant.

Infos pratiques

️ Parking gratuit sur place.

️ Entrée libre et participative (montant solidaire conseillé 10€ pour le Bal Paysan).

Un événement pour tous, ouvert aux familles, aux amateurs de bien-être et à ceux qui souhaitent explorer de nouvelles façons de vivre en harmonie.

Rejoignez-nous pour deux jours de partage, de découverte et de célébration du lien entre corps et esprit !

Plus d’infos très bientôt Restez connectés !

Source Re-Sources Alternatives 0 .

Lieu-dit La Bouloy Viels-Maisons 02540 Aisne Hauts-de-France +33 6 88 01 33 37 contact@festivalresources.fr

