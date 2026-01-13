Ré-veillée du 27 mars Château d’Arnay Arnay-le-Duc
Un vendredi par mois, le Château d’Arnay s’anime grâce aux Ré-Veillées ! Théâtre, chant, contes, lecture, concert… sont au programme de ces soirées.
Soirée conviviale au Château d’Arnay
* 19h Le Château d’Arnay vous accueille pour le dîner avec ses plats faits maison. Réservation fortement conseillée 06.79.21.15.75
* à partir de 21h
– Les IncArnay
Une troupe d’improvisation théâtrale pour un moment de rires partagés
– Max et Zé
De la chanson française et anglo-saxonne, du jazz, de la musique folk, des musiques latinos et celtiques…
Participation libre .
Château d’Arnay 5 Rue du Château Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 21 15 75 reveillees.arnay@gmail.com
