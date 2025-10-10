Ré-veillées à Arnay-le-Duc Château d’Arnay Arnay-le-Duc

Château d’Arnay 5 rue du château Arnay-le-Duc Côte-d’Or

Début : 2025-10-10 19:00:00

2025-10-10

Un vendredi par mois, le Château d’Arnay s’anime grâce aux Ré-Veillées ! Théâtre, chant, contes, lecture, concert… sont au programme de ces soirées.

Soirée conviviale au Château d’Arnay

* 19h Le Château d’Arnay vous accueille pour le dîner avec ses plats faits maison. Réservation fortement conseillée 06.79.21.15.75

* à partir de 21h

– El Pequele

Au fil de ses compositions et de quelques interprétations judicieusement choisies, El Pequele dessine les contours d’un flamenco aux racines multiples. Nourri par les rencontres faites sur son chemin, et tout en étant respectueux d’une tradition qu’il porte dans son cœur depuis des années, il propose ici un récital tout en sincérité

– Plantin lo Joglar

Laissez-vous embarquer dans une aventure musicale entre orient et occident, passé, présent et futur en compagnie de Plantin lo Joglar et de ses instruments venus d’ailleurs.

Participation libre .

Château d’Arnay 5 rue du château Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 21 15 75 reveillees.arnay@gmail.com

