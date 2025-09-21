Re-voir, re-vivre le cinéma avec le Ciné-club du Liberty Rue de la Fraternité Monsempron-Libos

Re-voir, re-vivre le cinéma avec le Ciné-club du Liberty Rue de la Fraternité Monsempron-Libos dimanche 21 septembre 2025.

Re-voir, re-vivre le cinéma avec le Ciné-club du Liberty

Rue de la Fraternité Cinéma Le Liberty Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Re-voir, re-vivre le cinéma avec le Ciné-club du Liberty, un dimanche matin par mois. Dans une ambiance conviviale, venez découvrir chaque mois, la programmation des bénévoles du Liberty, qui feront revivre sur grand écran des classiques du cinéma en version restaurée.

Re-voir, re-vivre le cinéma avec le Ciné-club du Liberty, un dimanche matin par mois. Dans une ambiance conviviale, venez découvrir chaque mois, la programmation des bénévoles du Liberty, qui feront revivre sur grand écran des classiques du cinéma en version restaurée. LE DERNIER EMPEREUR (1987-2h25-vost). Un film de Bernardo Bertolucci Avec John Lone, Joan Chen, Peter O’Toole. L’évocation, presque aux dimensions de la Chine, de la vie du dernier empereur Pu Yi. De 1908, où il monte à trois ans sur le trône impérial à 1967, la fin de sa vie où il devient jardinier du parc botanique de Pékin, en passant par la révolution chinoise durant laquelle il est rééduqué. .

Rue de la Fraternité Cinéma Le Liberty Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20 cine-liberty@wanadoo.fr

English : Re-voir, re-vivre le cinéma avec le Ciné-club du Liberty

Re-watch and re-experience cinema with the Liberty Film Club, one Sunday morning per month. In a friendly atmosphere, come discover each month’s programming from Liberty volunteers, who will bring classic films back to life on the big screen in restored versions.

German : Re-voir, re-vivre le cinéma avec le Ciné-club du Liberty

Sehen Sie das Kino wieder, erleben Sie es wieder mit dem Ciné-club du Liberty an einem Sonntagmorgen pro Monat. In einer geselligen Atmosphäre können Sie jeden Monat das Programm der ehrenamtlichen Mitarbeiter des Liberty entdecken, die Filmklassiker in restaurierten Versionen auf der großen Leinwand wieder aufleben lassen.

Italiano :

Vedere e rivivere il cinema con il Ciné-club del Liberty, una domenica mattina al mese. Ogni mese, in un’atmosfera amichevole, venite a scoprire il programma messo a punto dai volontari del Liberty, che faranno rivivere sul grande schermo i film classici in versione restaurata.

Espanol : Re-voir, re-vivre le cinéma avec le Ciné-club du Liberty

Vea y reviva el cine con el Ciné-club del Liberty, un domingo al mes por la mañana. Cada mes, en un ambiente acogedor, venga a descubrir la programación elaborada por los voluntarios del Liberty, que revivirán en pantalla grande películas clásicas en versiones restauradas.

L’événement Re-voir, re-vivre le cinéma avec le Ciné-club du Liberty Monsempron-Libos a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Fumel Vallée du Lot