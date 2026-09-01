RE-WILD 6 Galerie Saosign au restaurant L’Ambassade Rochefort-en-Yvelines

Informations pratiques

Rochefort-en-Yvelines

RE-WILD 6

Galerie Saosign au restaurant L’Ambassade Château de Rochefort, 1, route de la Bâte, 78730, Rochefort-en-Yvelines Rochefort-en-Yvelines Yvelines

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-10-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

L’exposition RE-WILD – qui signifie « ré-ensauvagement » – donne à voir une sélection d’oeuvres qui suscitent l’émotion devant la nature et célèbrent la reconnexion de l’homme avec son environnement naturel

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Galerie Saosign au restaurant L’Ambassade Château de Rochefort, 1, route de la Bâte, 78730, Rochefort-en-Yvelines Rochefort-en-Yvelines 78730 Yvelines Île-de-France

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English :

The RE-WILD exhibition—which stands for %AB%A0r%rewilding%A0%BB—features a selection of works that evoke a sense of wonder at nature and celebrate humanity’s reconnection with its natural environment

L’événement RE-WILD 6 Rochefort-en-Yvelines a été mis à jour le 2026-09-08 par Conseil Départemental des Yvelines