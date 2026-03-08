Réactiver son Corps en sécurité Vichy Vitalité Stade Tir au Pigeon Bellerive-sur-Allier
Réactiver son Corps en sécurité Vichy Vitalité Stade Tir au Pigeon Bellerive-sur-Allier mercredi 22 avril 2026.
Réactiver son Corps en sécurité Vichy Vitalité
Stade Tir au Pigeon Rue Claude Décloitre Bellerive-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:00:00
fin : 2026-04-22 11:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Dans le cadre du programme Vichy Vitalité, Racing Club de Vichy Rugby propose une séance gratuite de découverte réactiver son Corps en sécurité.
Renseignements et inscription par téléphone.
.
Stade Tir au Pigeon Rue Claude Décloitre Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 96 14 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Vichy Vitality program, Racing Club de Vichy Rugby offers a free discovery session: reactivating your body in safety.
Information and registration by telephone.
L’événement Réactiver son Corps en sécurité Vichy Vitalité Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-03-08 par Vichy Destinations