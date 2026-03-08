Réactiver son Corps en sécurité Vichy Vitalité Stade Tir au Pigeon Bellerive-sur-Allier

Réactiver son Corps en sécurité Vichy Vitalité Stade Tir au Pigeon Bellerive-sur-Allier mercredi 22 avril 2026.

Réactiver son Corps en sécurité Vichy Vitalité

Stade Tir au Pigeon Rue Claude Décloitre Bellerive-sur-Allier Allier

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:00:00
fin : 2026-04-22 11:00:00

Date(s) :
2026-04-22

Dans le cadre du programme Vichy Vitalité, Racing Club de Vichy Rugby propose une séance gratuite de découverte réactiver son Corps en sécurité.
Renseignements et inscription par téléphone.
Stade Tir au Pigeon Rue Claude Décloitre Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 96 14 45 

English :

As part of the Vichy Vitality program, Racing Club de Vichy Rugby offers a free discovery session: reactivating your body in safety.
Information and registration by telephone.

L’événement Réactiver son Corps en sécurité Vichy Vitalité Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-03-08 par Vichy Destinations

