Reading on London Calling, Les Clashettes – TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, 30 mai 2025 20:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-30 20:30 – 21:20

Gratuit : non 11 € ou 15 € Tarif normal : 15 €Tarif réduit : 11 €Le tarif réduit est accordé sur présentation d’un justificatif récent aux demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires du RSA, aux moins de 18 ans, aux étudiants de moins de 26 ans, aux titulaires de la carte CEZAM, de la carte Blanche, de la carte Cart’S, Carte Loisirs, titulaire de la carte COS et aux groupes.Réservation :02 40 12 12 28 / Billetterie Tout public

Des histoires tour à tour sarcastiques, burlesques, tragiques, engagées mises en scène au fil de musiques très « Clash », par une lectrice à multiples facettes. Sans oublier une version acoustique et chantée plus jazzy que jamais !Lecture et mise en scène par Meriem Gabou, création son et lumière par Marie Bucher. Musiques par THE CLASH. Adapté de l’ouvrage London Calling 19 histoires Rock et Noires écrit par Jean-Noël Levavasseur et édité chez Buchet-Chastel.À partir de 14 ansDurée : 50 minutes

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 0240121228 https://www.tntheatre.com/