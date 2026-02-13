Reading party, Grand-Théâtre, Bordeaux

Reading party Samedi 7 mars, 15h00 Grand-Théâtre Gironde

Entrée libre

Le lancement de la 11ème édition de la Fabrique du citoyen sur le thème Notre santé mentale est l’occasion pour l’Opéra national de Bordeaux d’accueillir une reading party au Grand-Théâtre.

Installez-vous sur les marches pour lire quelques pages de livres qui y seront déposés et que vous pourrez emporter. Un moment de silence dans un lieu majestueux, ponctué de performances artistiques (marionnette, théâtre, chant).

Grand-Théâtre Place de la Comédie, 33000 Bordeaux

Lectures sur le thème de la santé mentale FABC11 Fabrique du citoyen

