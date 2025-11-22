Reading Party ! Kawaa Lucernaire Paris

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Atelier Lecture

La Wise Community est heureuse de vous convier à un atelier Reading Party !

Rejoins-nous pour un moment convivial où chacun partage ses lectures favorites, découvre de nouveaux horizons littéraires, et échange dans la bonne humeur. Que tu sois lecteur·rice passionné·e ou simplement curieux·se, cet espace est fait pour toi !

Déroulé de l’atelier :

Accueil et présentation du format de l’atelier

Deux séances de lecture de 30 à 40 minutes chacune, en silence

Brise-glace entre les sessions pour favoriser les échanges entre les participants et partager autour des récits / se découvrir

Lecture à voix haute pour ceux qui souhaitent partager un extrait de leur lecture

Troc de livres à la fin de l’atelier (échange d’ouvrages entre participants)

POUR QUI ? : Pour toute personne bienveillante portant de l’intérêt à la connaissance de soi, au développement personnel, à la volonté de retrouver du sens, du lien et du partage.

LIEU : Kawaa Lucernaire – 53 rue Notre Dame Des Champs, 75006 · Paris

️ Date : 22/11/2025 (14h30/17h30)

TARIF : 5 euros + Consommation obligatoire (Note importante : Cet atelier étant organisé dans un cadre associatif avec des places limitées, les inscriptions ne sont ni remboursables ni échangeables. Merci de votre soutien !)

DROIT A L’IMAGE : En participant à cet évènement, vous acceptez d’être filmé(e) uniquement dans le cadre des enregistrements de groupe réalisés par la Wise (aucun enregistrement individuel ne sera effectué).

QUI SOMMES NOUS ?

« Et si au lieu d’écouter toutes ces personnes qui nous expliquent combien tout va mal, nous nous rassemblerions pour ériger un monde meilleur ? »

Au sein d’une société divisée et fragilisée, il est temps de replacer l’humain au centre du système et des interactions. Beaucoup de personnes aspirent à redonner du sens à leur existence et leur cheminement, à s’accomplir, à atteindre leurs rêves, et non ceux de la société ou de leur entourage. Pour cela, il est important de revenir à l’essentiel : savoir « qui je suis » pour savoir « où je vais » en respectant mes valeurs et mes aspirations.

La Wise Community est une communauté solidaire, multigénérationnelle, qui rassemble les personnes de bien en quête de sens et de lien social. Notre vocation : agir ensemble, avec le cœur, pour un monde meilleur. Grâce à notre écosystème de partenaires intervenant auprès de différents publics, nous offrons l’opportunité, de :

Se réaliser grâce à nos ateliers de développement personnel et professionnel.

Agir au quotidien en participant aux actions de terrain proposées par nos associations partenaires.

Progresser collectivement en partageant ses compétences, connaissances, expériences et idées.

Pour en savoir + ou nous rejoindre :

Plonge dans l’univers des livres, partage tes coups de cœur, et découvre des histoires qui résonnent avec toi !

