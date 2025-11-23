Reading Party Solidaire – quand la lecture crée des liens Kawaa du Lucernaire Paris

Inspirée des célèbres Reading Parties de New York, cette soirée réinvente la lecture en la transformant en une expérience collective et chaleureuse.

Le concept est simple : venez avec un livre — celui que vous aimez, celui que vous voulez découvrir, ou celui qui attend depuis trop longtemps sur votre table de chevet. Lisez un chapitre, laissez-vous porter par la musique, échangez vos impressions avec vos voisins de table… Le tout dans une ambiance cosy, rythmée par une playlist inspirante, des rencontres inattendues et des discussions passionnées autour des mots.

Cette Reading Party sera aussi un élan de solidarité :

Collecte de livres joyeux au profit de l’association La poésie, ça sauve la vie, pour donner une nouvelle vie à vos ouvrages. Vous pourrez également apporter des tote bags, produits d’hygiène, bouteilles d’eau et vêtements chauds, si vous en avez : ils seront distribués avec des repas chauds aux personnes sans-abri lors des maraudes poétiques.

️ Tombola solidaire : de nombreux lots à gagner et des bénéfices reversés pour soutenir des actions autour de la lecture, la culture et le lien social (ticket à 5€ à acheter en pré-vente en ligne ou sur place)

✍️ Grande Dictée solidaire : relevez le défi orthographique le plus joyeux de l’année ! Chaque faute compte… pour la bonne cause

Un rendez-vous parfait pour tisser des liens, échanger des idées et redécouvrir la magie des livres.

Venez nombreux !

Plus on est de fous, plus on lit ☺️

(initiative portées par l’association Accent vers le haut)

Rejoignez-nous pour une soirée conviviale et originale au Kawaa du Lucernaire, à l’occasion des Nuits de la Lecture.

Le dimanche 25 janvier 2026

de 15h00 à 19h00

gratuit sous condition

Inscription gratuite, mais obligatoire sur HelloAsso (places limitées).

Public jeunes et adultes.

Kawaa du Lucernaire 53, rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris

https://www.helloasso.com/associations/accent-vers-le-haut accentverslehaut@gmail.com