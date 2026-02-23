Réagir à notre bulle informationnelle Hall Rennes Vendredi 27 mars, 14h00 Ille-et-Vilaine

Sensibiliser et mettre en lumière l’importance de l’esprit critique.

_« Nous sommes un groupe de 9 filles âgées de 16 à 18 ans, scolarisées au **lycée Bertrand d’Argentré** à Vitré. Nous partageons un intérêt commun pour la géopolitique et les questions d’actualité, notamment la montée de l’intolérance et des propos racistes. Engagées au sein de notre établissement, nous apprécions particulièrement le partage d’idées et d’expériences. »_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-27T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-27T17:00:00.000+01:00

1



Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

