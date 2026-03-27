Réagir à notre bulle informationnelle, Hall, Rennes
Réagir à notre bulle informationnelle, Hall, Rennes vendredi 27 mars 2026.
Réagir à notre bulle informationnelle Vendredi 27 mars, 14h00 Hall Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-27T14:00:00+01:00 – 2026-03-27T17:00:00+01:00
Fin : 2026-03-27T14:00:00+01:00 – 2026-03-27T17:00:00+01:00
« Nous sommes un groupe de 9 filles âgées de 16 à 18 ans, scolarisées au lycée Bertrand d’Argentré à Vitré. Nous partageons un intérêt commun pour la géopolitique et les questions d’actualité, notamment la montée de l’intolérance et des propos racistes. Engagées au sein de notre établissement, nous apprécions particulièrement le partage d’idées et d’expériences ».
Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Les Champs Libres
Un temps de sensibilisation pour mettre en lumière l’importance de l’esprit critique. NF
via Pexels
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