Realife 2 Café des glaces Tonnerre

Realife 2 Café des glaces Tonnerre samedi 5 juillet 2025.

Realife 2

Café des glaces 37 Rue de l’Hôtel de Ville Tonnerre Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-07-05

ReaLife 2, explorent une question simple et vaste comment habitons-nous ? Comment la fête, la rencontre ou le rassemblement viennent-ils habiter un lieu et un temps ? Que se passe-t-il avant, pendant et après ces moments partagés ? Comment les lieux eux-mêmes portent ces souvenirs, ces attentes et ces silences ?

Bienvenue au Café des Glaces, ouvert tout l’été aux horaires des expositions. L’équipe de médiation sera ravie de vous faire découvrir les œuvres et les artistes.

L’espace ouvre pour la saison estival avec l’exposition Realife 2 curatée par Mathilde Cassan avec A Maior, Anne Bourse, Gina Folly, Gilles Jacot, Lorenza Longhi, Ethan Assouline, Haydée Marin & Camille Besson. .

Café des glaces 37 Rue de l’Hôtel de Ville Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lecafedesglaces@gmail.com

English : Realife 2

German : Realife 2

Italiano :

Espanol :

L’événement Realife 2 Tonnerre a été mis à jour le 2025-08-10 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois