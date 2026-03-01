Réalisation de Broche Les Bucoliques Le Tréport
Réalisation de Broche Les Bucoliques Le Tréport samedi 21 mars 2026.
Réalisation de Broche
Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 15:30:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Nous vous proposons de venir réaliser votre propre broche avec les Créas de Vérau.
Activité de 12 à 99 ans. Tarif 10 € .
Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21 librairie@lesbucoliques.fr
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English : Réalisation de Broche
L’événement Réalisation de Broche Le Tréport a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers