Réalisation de masques d’animaux, Médiathèque Rangueil, Toulouse jeudi 26 février 2026.

Réalisation de masques d’animaux Jeudi 26 février, 15h30 Médiathèque Rangueil Haute-Garonne

A partir de 5 ans
Jeudi 26 Février de 15h30 à 16h30
Médiathèque Rangueil en partenariat avec la Maison de Quartier Rangueil
Sur inscription au 05.61.22.24.50.

Médiathèque Rangueil 9 rue Claude de Forbin 31400 Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.61.22.24.50 »}]
Atelier créatif enfants