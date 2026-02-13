Réalisation de masques d’animaux, Médiathèque Rangueil, Toulouse
Réalisation de masques d’animaux Jeudi 26 février, 15h30 Médiathèque Rangueil Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-26T15:30:00+01:00 – 2026-02-26T16:30:00+01:00
A partir de 5 ans
Médiathèque Rangueil en partenariat avec la Maison de Quartier Rangueil
Sur inscription au 05.61.22.24.50.
Médiathèque Rangueil 9 rue Claude de Forbin 31400 Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.61.22.24.50 »}]
Atelier créatif enfants