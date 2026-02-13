Réalisation de masques d’animaux, Médiathèque Rangueil, Toulouse

Réalisation de masques d’animaux Jeudi 26 février, 15h30 Médiathèque Rangueil Haute-Garonne

Début : 2026-02-26T15:30:00+01:00 – 2026-02-26T16:30:00+01:00

Fin : 2026-02-26T15:30:00+01:00 – 2026-02-26T16:30:00+01:00

A partir de 5 ans

Jeudi 26 Février de 15h30 à 16h30

Médiathèque Rangueil en partenariat avec la Maison de Quartier Rangueil

Sur inscription au 05.61.22.24.50.

Médiathèque Rangueil 9 rue Claude de Forbin 31400 Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie

Atelier créatif enfants