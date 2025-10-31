Réalisation d’un flip book ( petit livre d’images) Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas

Précédé d’une visite ludique de l’exposition sur la BD, les enfants réaliseront un Flip book (petit livre d’images) sur le thème d’Halloween

Cet atelier s’adresse aux enfants de 7 à 12 ans !

Début : 2025-10-31T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-10-31T16:00:00.000+01:00

https://www.museedelatoiledejouy.fr/activites/atelier-flipbook/

Musée de la Toile de Jouy 54 rue Charles de Gaulle, 78350 Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines