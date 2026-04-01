Réalisation d’un jeu de rôle collaboratif Bibliothèque Agon-Coutainville

Réalisation d’un jeu de rôle collaboratif

Bibliothèque 3 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 10:00:00

fin : 2026-04-17 12:30:00

Date(s) :

2026-04-17

Réalisation d’un jeu de rôle collaboratif à la médiathèque. .

Bibliothèque 3 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 30 77

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English : Réalisation d’un jeu de rôle collaboratif

L’événement Réalisation d’un jeu de rôle collaboratif Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-03-20 par Coutances Tourisme