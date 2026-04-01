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Réalisation d’un jeu de rôle collaboratif Bibliothèque Agon-Coutainville

Réalisation d’un jeu de rôle collaboratif Bibliothèque Agon-Coutainville

Réalisation d’un jeu de rôle collaboratif Bibliothèque Agon-Coutainville vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque

Adresse : 3 Avenue du Président Roosevelt

Ville : 50230 Agon-Coutainville

Département : Manche

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Réalisation d’un jeu de rôle collaboratif

Bibliothèque 3 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 10:00:00
fin : 2026-04-17 12:30:00

Date(s) :
2026-04-17

Réalisation d’un jeu de rôle collaboratif à la médiathèque.   .

Bibliothèque 3 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 30 77 

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English : Réalisation d’un jeu de rôle collaboratif

L’événement Réalisation d’un jeu de rôle collaboratif Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-03-20 par Coutances Tourisme