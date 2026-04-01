Réalisation d’un jeu de rôle collaboratif Bibliothèque Agon-Coutainville
Réalisation d’un jeu de rôle collaboratif Bibliothèque Agon-Coutainville vendredi 17 avril 2026.
Réalisation d’un jeu de rôle collaboratif
Bibliothèque 3 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 10:00:00
fin : 2026-04-17 12:30:00
Date(s) :
2026-04-17
Réalisation d’un jeu de rôle collaboratif à la médiathèque. .
Bibliothèque 3 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 30 77
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English : Réalisation d’un jeu de rôle collaboratif
L’événement Réalisation d’un jeu de rôle collaboratif Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-03-20 par Coutances Tourisme