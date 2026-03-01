Réalisation d’un tableau fleuri Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Réalisation d’un tableau fleuri Vieilles-Maisons-sur-Joudry samedi 7 mars 2026.
Réalisation d’un tableau fleuri
Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 10:30:00
fin : 2026-03-07 12:00:00
Date(s) :
2026-03-07
Atelier créatif Réalisation d’un tableau fleuri
Atelier créatif 10h30- 12h réalisation d’un tableau fleuri. Animé par Delphine de fête à Créa. Participation 15€. réservation 02 18 88 58 04 .
Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Flower painting workshop
L’événement Réalisation d’un tableau fleuri Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-03-02 par OT GATINAIS SUD