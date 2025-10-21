Réalise des images créatives uniques avec la lumière du soleil ! Saint Hernot Crozon
Réalise des images créatives uniques avec la lumière du soleil !
Saint Hernot Fablab Silex et compagnie Crozon Finistère
Début : 2025-10-21 14:00:00
fin : 2025-10-21 16:00:00
Date(s) :
2025-10-21
Le cyanotype est un procédé photographique monochrome par le biais duquel on obtient un tirage photographique bleu de Prusse, bleu cyan .
L’atelier permettra aux enfants d’en découvrir la technique et surtout de réaliser des tirages (grâce à la lumière du soleil) à partir d’objets divers pour exprimer leur créativité.
Chaque enfant repart avec ses propres créations.
Nombre de participants maximum 8
Cet atelier sera animé par sdekameled .
Saint Hernot Fablab Silex et compagnie Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 38 22 19 81
