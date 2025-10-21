Réalise des images créatives uniques avec la lumière du soleil ! Saint Hernot Crozon

Réalise des images créatives uniques avec la lumière du soleil ! Saint Hernot Crozon mardi 21 octobre 2025.

Réalise des images créatives uniques avec la lumière du soleil !

Saint Hernot Fablab Silex et compagnie Crozon Finistère

Date : 

Début : 2025-10-21 14:00:00

fin : 2025-10-21 16:00:00

Début : 2025-10-21 14:00:00

fin : 2025-10-21 16:00:00

Date(s) :

2025-10-21

Le cyanotype est un procédé photographique monochrome par le biais duquel on obtient un tirage photographique bleu de Prusse, bleu cyan .

L’atelier permettra aux enfants d’en découvrir la technique et surtout de réaliser des tirages (grâce à la lumière du soleil) à partir d’objets divers pour exprimer leur créativité.

Chaque enfant repart avec ses propres créations.

Nombre de participants maximum 8

Cet atelier sera animé par sdekameled .

Saint Hernot Fablab Silex et compagnie Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 38 22 19 81

