Réalise ta mosaïque Art déco Printemps de l’Art déco – Souchez, 10 mai 2025 07:00, Souchez.

Pas-de-Calais

Réalise ta mosaïque Art déco Printemps de l’Art déco 102 rue Pasteur Souchez Pas-de-Calais

Début : 2025-05-10

fin : 2025-05-10

2025-05-10

Les Artistes de l’Histoire !

Cette visite-atelier propose à vos enfants de faire vibrer leur fibre créative. Après un temps de découverte du Centre d’histoire, les petits Artistes s’immergent dans un pan concret de l’histoire. Tels les soldats pendant la guerre ils vont fabriquer un objet en matériaux de récupération ou une carte de vœux et repartent avec leur création.

Dans le cadre du Printemps de l’Art déco, nous vous proposons de partager un moment en famille autour de la mosaïque et de l’Art déco.

Commencez par visiter la chapelle Notre-Dame de Lorette et la Tour lanterne. Tel un phare, la lumière projetée au sommet de la tour est visible à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde.

Formes géométriques, motifs floraux ou en spirales, mosaïques colorées sur l’autel le style Art déco, qui a connu son apogée dans les années 20, est particulièrement visible au cœur de la chapelle ainsi que dans la tour lanterne.

Après la visite, l’activité se prolonge au centre d’histoire où les enfants s’initient à la mosaïque. .

102 rue Pasteur

Souchez 62153 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 74 83 15 contact@memorial1418.com

English :

Artists of History!

This visit-workshop gives your children the chance to get their creative juices flowing. After discovering the Centre d?histoire, the little artists immerse themselves in a concrete part of history. Like soldiers during the war, they’ll make an object from recycled materials, or a greetings card, and leave with their creation.

German :

Die Künstler der Geschichte!

Dieser Besuch mit Workshop bietet Ihren Kindern die Möglichkeit, ihre kreative Ader zu entfachen. Nach einer Entdeckungsreise durch das Geschichtszentrum tauchen die kleinen Künstler in einen konkreten Teil der Geschichte ein. Wie die Soldaten im Krieg stellen sie einen Gegenstand aus Altmaterial oder eine Grußkarte her und nehmen ihre Kreation mit nach Hause.

Italiano :

Artisti della storia!

Questa visita-laboratorio offre ai bambini la possibilità di dare sfogo alla loro creatività. Dopo aver scoperto il Centro di Storia, i piccoli artisti si immergeranno in una parte concreta della storia. Come i soldati durante la guerra, realizzeranno un oggetto con materiali riciclati o un biglietto d’auguri e porteranno a casa la loro creazione.

Espanol :

Artistas de la Historia

Esta visita-taller ofrece a sus hijos la posibilidad de dar rienda suelta a su creatividad. Tras descubrir el Centro de Historia, los pequeños artistas se sumergirán en una parte concreta de la historia. Como los soldados durante la guerra, fabricarán un objeto a partir de materiales reciclados o una tarjeta de felicitación, y se llevarán su creación a casa.

