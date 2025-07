Réalise ton dessin à la manière de Dubuffet Place Lafayette Brioude

Réalise ton dessin à la manière de Dubuffet Place Lafayette Brioude mardi 5 août 2025.

Réalise ton dessin à la manière de Dubuffet

Place Lafayette Le Doyenné Espace d’Art Moderne et Contemporain Brioude Haute-Loire

Début : Mardi 2025-08-05

fin : 2025-08-05

2025-08-05

Dans le cadre de l’exposition Jean Dubuffet Le défi quotidien, visible jusqu’au 2 novembre, l’association du Doyenné vous invite à participer à un atelier créatif inspiré du style de L’Hourloupe de l’artiste.

Place Lafayette Le Doyenné Espace d’Art Moderne et Contemporain Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 51 34 contact@ledoyenne.fr

English :

As part of the exhibition Jean Dubuffet: Le défi quotidien, on view until November 2, the Association du Doyenné invites you to take part in a creative workshop inspired by the artist’s L’Hourloupe style.

German :

Im Rahmen der Ausstellung Jean Dubuffet Die tägliche Herausforderung, die bis zum 2. November zu sehen ist, lädt Sie die Association du Doyenné zur Teilnahme an einem kreativen Workshop ein, der sich am Stil von L’Hourloupe des Künstlers orientiert.

Italiano :

Nell’ambito della mostra Jean Dubuffet: Le défi quotidien, in programma fino al 2 novembre, l’Association du Doyenné invita a partecipare a un laboratorio creativo ispirato allo stile L’Hourloupe dell’artista.

Espanol :

En el marco de la exposición Jean Dubuffet: Le défi quotidien, expuesta hasta el 2 de noviembre, la Association du Doyenné le invita a participar en un taller creativo inspirado en el estilo L’Hourloupe del artista.

