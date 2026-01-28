Réalise ton documentaire Le Blanc
Réalise ton documentaire Le Blanc lundi 16 février 2026.
Réalise ton documentaire
Place rené Thimel Le Blanc Indre
Tarif : 7 – 7 – 8 EUR
7
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-02-16 09:00:00
fin : 2026-02-19 18:00:00
Date(s) :
2026-02-16
Tu as entre 13 et 17 ans; tu ne sais pas quoi faire pendant les vacances ? Tu aimes le cinéma?Familles
12 jeunes pourront pendant 4 jours
se rencontrer, s’amuser, se défier, coopérer ! Un objectif Sur la semaine, les jeunes pourront tester, créer, s’amuser avec la réalisation d’un documentaire fimé aec un téléphone. 7 .
Place rené Thimel Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 41 04 53 44 gatien.catrou@laligue36.fr
English :
You’re between 12 and 17 years old; you don’t know what to do during the vacations? Do you like a challenge? Come and create a unique escape game that will travel all over the Brenne.
L’événement Réalise ton documentaire Le Blanc a été mis à jour le 2026-01-28 par Destination Brenne