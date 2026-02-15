RÉALISE TON VIDÉO‑CLIP ! — STAGE ADOS Prémian

RÉALISE TON VIDÉO‑CLIP ! — STAGE ADOS

4 place amans Prémian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-02

fin : 2026-03-02

Date(s) :

2026-03-02

Un stage intensif où les ados composent une musique, imaginent un scénario et réalisent leur propre clip, encadrés par des professionnels.

Ce stage propose aux adolescents une immersion complète dans la création audiovisuelle. Pendant plusieurs jours, ils apprennent à composer une musique, à écrire un mini‑scénario, à préparer un tournage et à réaliser un clip de A à Z. Encadrés par des intervenants spécialisés, ils découvrent les bases de la prise de son, du cadrage, du montage et de la narration visuelle. L’atelier encourage l’expression personnelle, la collaboration et l’expérimentation, tout en donnant aux participants les outils pour concrétiser leurs idées. À la fin de la semaine, chacun repart avec un clip finalisé, reflet de son univers et de son imagination. Une expérience enrichissante, ludique et valorisante pour les jeunes créateurs. .

4 place amans Prémian 34390 Hérault Occitanie +33 6 79 84 58 21

English :

An intensive course in which teenagers compose music, imagine a scenario and produce their own video, under the guidance of professionals.

