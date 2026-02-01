Réalise ton vitrail Transparence et lumière Maison du Pilier Rouge Le Mans

Réalise ton vitrail Transparence et lumière

Maison du Pilier Rouge 41 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 14:30:00

fin : 2026-02-26 16:30:00

Date(s) :

2026-02-26

La cathédrale Saint-Julien possède l’un des trois plus grands ensembles de vitraux médiévaux européens qui nous soient parvenus. Après une visite aux jumelles, découvre des formes variées, le sens de lecture d’un vitrail et les codes de ses couleurs. Lors de l’atelier transparence et lumière , réalise ton propre vitrail en papier !

Information Des jumelles vous seront prêtées lors de cette visite-atelier. Vous avez également la possibilité de ramener vos propres jumelles si vous en possédez.

Votre guide sera Sibyl Davy

Plein tarif 6 € tarif réduit 4 €

Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office de Tourisme

Départ 14h30, Maison du Pilier-Rouge

Durée 2h

Limité à 15 enfants, dès 6 ans et 15 adultes. .

Maison du Pilier Rouge 41 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Réalise ton vitrail Transparence et lumière Le Mans a été mis à jour le 2026-02-09 par CDT72