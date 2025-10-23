Réalise une boîte à bonbons en citrouille Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas

Réalise une boîte à bonbons en citrouille Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas jeudi 23 octobre 2025.

Réalise une boîte à bonbons en citrouille Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas Jeudi 23 octobre, 15h00 Sur inscription , 10 €

Emmenez vos enfants fêter Halloween au Musée de la Toile de Jouy

Emmenez vos enfants fêter Halloween au musée, pour l’occasion ils réalisent une boite à bonbons en forme de citrouille aux couleurs de la Toile de Jouy. Une belle création pour cacher des bonbons ou des sorts !

Sans accompagnateurs. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-23T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-23T16:00:00.000+02:00

1

https://www.museedelatoiledejouy.fr/activites/atelier/

Musée de la Toile de Jouy 54 RUE CHARLES DE GAULLE 78350 JOUY-EN-JOSAS Jouy-en-Josas 78350 Yvelines