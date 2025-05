Réaliser ses gouaches naturelles à partir de plantes – par Ô Ptits Coins – Le 20 mille Nantes, 21 mai 2025 19:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-21 19:00 – 21:30

Gratuit : non 35 € Réservation : optitscoins.fr

Apprenez à extraire les pigments à partir de plantes que vous trouvez dans la nature ou dans votre cuisine pour réaliser de jolies gouaches naturelles aux multiples couleurs ! Au programme :- Extraction des pigments puis broyage,- Fabrication de la gouache et mise en place dans des “godet” afin de terminer sur un moment de peinture. Le matériel est fourni.

Le 20 mille Nantes 44300

06 25 80 90 91 https://optitscoins.fr/