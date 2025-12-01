Réalisez des décorations de Noël recyclées Fablab, centre de ressources numériques Autun

Réalisez des décorations de Noël recyclées

Fablab, centre de ressources numériques 2 Rue des Maquis Autunois Morvan Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 18:00:00

fin : 2025-12-11 20:00:00

Date(s) :

2025-12-11

Atelier zéro déchet, créer des décorations de noël à l’aide de matériaux recyclés au fablab. .

Fablab, centre de ressources numériques 2 Rue des Maquis Autunois Morvan Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 64 74

English : Réalisez des décorations de Noël recyclées

L’événement Réalisez des décorations de Noël recyclées Autun a été mis à jour le 2025-11-28 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)