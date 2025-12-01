Réalisez des décorations de Noël recyclées Fablab, centre de ressources numériques Autun
Réalisez des décorations de Noël recyclées Fablab, centre de ressources numériques Autun jeudi 11 décembre 2025.
Réalisez des décorations de Noël recyclées
Fablab, centre de ressources numériques 2 Rue des Maquis Autunois Morvan Autun Saône-et-Loire
Début : 2025-12-11 18:00:00
fin : 2025-12-11 20:00:00
2025-12-11
Atelier zéro déchet, créer des décorations de noël à l’aide de matériaux recyclés au fablab. .
Fablab, centre de ressources numériques 2 Rue des Maquis Autunois Morvan Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 64 74
