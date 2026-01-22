Réalisez votre bague organique Saint-Lyphard

Réalisez votre bague organique

10, La Croix Longue Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 10:00:00

fin : 2026-02-18 12:00:00

Date(s) :

2026-02-16 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20

Dans cet atelier de deux heures, nous allons réaliser la maquette en cire d’une jolie bague organique, qui est inspirée de branches de coraux ou algues enveloppantes sur votre doigt, vous choisirez la pierre naturelle (grand choix de couleurs) ou la perle d’eau douce qui vous plaira ainsi que du laiton ou du bronze spécialement conçu pour la bijouterie joaillerie afin de réaliser votre bijou intemporel que vous pourrez chérir à jamais. Explorez une technique pour transformer la cire en un accessoire fait par vous.

Cet atelier s’adresse aux personnes qui souhaitent faire une approche dans le monde de la création de bijoux en voulant explorer la sculpture en cire. Réservable pour deux personnes maximum. Accessible au enfants dès 13 ans.

Aucune expérience préalable n’est nécessaire pour suivre cet atelier, ce modèle a été imaginé pour être à la porté de tous.

Vous serez guidé et accompagné…

Votre réalisation sera transformée et terminée à l’atelier par mes soins, vous pourrez venir la chercher à l’atelier la semaine suivante ou choisir de vous la faire expédier chez vous en lettre suivie ou en lockers Mondial Relay sans frais supplémentaires.

10, La Croix Longue Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 12 35 31 58 bonjour@vlvjewellery.fr

