Réalisez votre composition d’Halloween ! Rue du lycée thuré Thuré

Rue du lycée thuré Lycée agricole de Thuré Thuré Vienne

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Plongez dans l’ambiance envoûtante de l’automne avec notre atelier de composition florale sur le thème d’Halloween ! Fleurs de saison et touches mystérieuses seront au rendez-vous. Avant de passer à la création, profitez d’une visite guidée des serres horticoles, où vous découvrirez nos plants automnaux. Laissez parler votre créativité et repartez avec votre propre composition florale à l’esprit d’Halloween ! .

Rue du lycée thuré Lycée agricole de Thuré Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47 contact@tourisme-chatellerault.fr

