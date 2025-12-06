Réalisez votre tisane dans une ferme urbaine Ferme urbaine de Charonne Paris

Lors de votre arrivée sur les lieux de l’atelier, vous serez chaleureusement accueilli par Ariane et son équipe. Ces agriculteurs passionnés commenceront par vous proposer une visite de leur ferme urbaine. Vous y découvrirez ainsi les différentes installations, et plus particulièrement la partie dédiée aux plantes médicinales et aromatiques.

Après un tour dans les différents séchoirs et une explication des méthodes utilisées pour transformer les plantes récoltées, vous prendrez place autour des artisans pour une présentation de celles qui seront à votre disposition pour cette session.

Vous aurez ici l’occasion de réaliser une délicieuse tisane à base des plantes de la ferme, à personnaliser selon vos goûts ! Pour cela, Ariane et son équipe vous proposeront quelques gorgées d’infusion pour tester l’arôme des différentes plantes.

Ce sera alors à vous de jouer ! Accompagné par les artisans, vous procéderez à la confection, puis à l’ensachage de votre tisane.

À l’issue de cet atelier, vous repartirez finalement avec votre création unique, entièrement fabriquée par vos soins, et que vous aurez hâte de déguster une fois de retour à la maison !

Découvrez les secrets de la fabrication de tisanes à la ferme urbaine du Parisculteur Paysan Urbain, 14 rue Stendhal 20e.

Le samedi 24 janvier 2026

de 10h00 à 12h00

Le dimanche 11 janvier 2026

de 10h30 à 12h30

Le mardi 16 décembre 2025

de 18h30 à 20h30

Le dimanche 14 décembre 2025

de 10h00 à 12h00

Le mardi 09 décembre 2025

de 18h30 à 20h30

Le samedi 06 décembre 2025

de 10h00 à 12h00

payant Public adultes.

Ferme urbaine de Charonne 14, rue de Stendhal 75020 Paris