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Réalisons un marque page de Pâques (atelier de gravure), Archives municipales, Boulogne-sur-Mer

Réalisons un marque page de Pâques (atelier de gravure), Archives municipales, Boulogne-sur-Mer

Réalisons un marque page de Pâques (atelier de gravure), Archives municipales, Boulogne-sur-Mer mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Archives municipales

Adresse : 11 rue de Bertinghen 62200 Boulogne-sur-Mer

Ville : 62200 Boulogne-sur-Mer

Département : Pas-de-Calais

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Tarif : Tarifs : 3.50€/enfant (-16 ans) et gratuit pour un accompagnant 5€ (+16 ans) Accessibilité PMR

Réalisons un marque page de Pâques (atelier de gravure) Mercredi 22 avril, 10h00 Archives municipales Pas-de-Calais

Tarifs : 3.50€/enfant (-16 ans) et gratuit pour un accompagnant
5€ (+16 ans)
Accessibilité PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T10:00:00+02:00 – 2026-04-22T11:30:00+02:00
Fin : 2026-04-22T10:00:00+02:00 – 2026-04-22T11:30:00+02:00

À partir de 7 ans

Archives municipales 11 rue de Bertinghen 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Découvre les différentes techniques de gravure, et laisse s’exprimer l’artiste qui sommeille en toi.

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