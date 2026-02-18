Réalisons un marque page de Pâques (atelier de gravure), Archives municipales, Boulogne-sur-Mer

Réalisons un marque page de Pâques (atelier de gravure) Mercredi 22 avril, 10h00 Archives municipales Pas-de-Calais

Tarifs : 3.50€/enfant (-16 ans) et gratuit pour un accompagnant

5€ (+16 ans)

Accessibilité PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T10:00:00+02:00 – 2026-04-22T11:30:00+02:00

Fin : 2026-04-22T10:00:00+02:00 – 2026-04-22T11:30:00+02:00

À partir de 7 ans

Archives municipales 11 rue de Bertinghen 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Découvre les différentes techniques de gravure, et laisse s’exprimer l’artiste qui sommeille en toi.